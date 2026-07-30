Pnrr, andamento lento in Sardegna: avanzamento al 21,9%La media italiana della spesa è al 26%: all'Isola sono andati circa 5 miliardi per quasi 20mila progetti, corre il Medio Campidano
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Quasi 20mila progetti per un totale di quasi cinque miliardi. La Sardegna, sul fronte dei finanziamenti Pnrr, è a poco più di un quinto dell'opera: lo stadio di avanzamento raggiunge il 21,9%, sotto la media nazionale che si attesta al 26%. La percentuale si riferisce non al numero dei progetti che nell'Isola sono esattamente 19.262, ma alle risorse finanziarie associate ai piani. Il 78,1, risulta ancora in corso.
Sono i numeri sardi, alla data del primo luglio scorso, secondo la banca dati ReGiS che monitora lo stato di avanzamento amministrativo.
Medio Campidano più avanti di tutti: stato di avanzamento del 59,3 per cento su un importo di 220 milioni. Le altre province: Cagliari 30,5%, Carbonia Iglesias 13,3%, Nuoro 33,3%, Ogliastra 17%, Olbia Tempio 9,6%, Oristano 40,3%, Sassari 24,7%, Sud Sardegna 25,8%.
Gli importi maggiori sono andati a Cagliari e Sassari, oltre un miliardo rispettivamente 3834 e 5795 progetti.
I settori? Quasi un miliardo per la digitalizzazione, oltre 1,5 miliardi per la transizione ecologica. E poi 409 milioni per le infrastrutture e 835 per istruzione e ricerca. Completano il quadro inclusione e coesione (370), Salute (459) e Repower Eu (296).
(Unioneonline)