L’avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna o.d.v. e vicepresidente dell’associazione Luna e Sole o.d.v, è stato nominato “Referente per la Sardegna del Garante delle vittime di reato” dall’Associazione nazionale dei difensori civili Italiani.

La nomina è avvenuta su designazione di Vincenzo Maria Mastronardi, Garante nazionale delle vittime di reato, già presidente dell’Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi (I.I.S.C.P.F.).

“Come presidente di Penelope Sardegna mi batto da nove anni per le persone scomparse e i loro familiari, come vicepresidente di Luna e Sole sono quotidianamente in caserme, commissariati, Procure e tribunali per lottare contro la violenza di genere e in favore dei figli vittime innocenti”, ha dichiarato Piscitelli, aggiungendo: “Con questa nomina, la mia lotta potrà estendersi a tutti i reati di cui i soggetti sono vittime nel loro vivere quotidiano nella società a cui appartengono e spesso non vengono adeguatamente tutelati da chi deve farlo; ora la mia ‘mission’ è completa: creeremo in tutta la Sardegna, con la collaborazione volontaria ma non meno professionale di avvocati, medici specialisti, psicologi, sociologi, mediatori e quant’altro possa servire, una rete con punti di ascolto, intervento e assistenza per chiunque sia vittima di reato”.

Piscitelli ha sottolineato ancora: “Naturalmente, il rapporto con le autorità, le Istituzioni e la politica saranno indispensabili e stretti per il raggiungimento dello scopo. Non finirò mai di ringraziare Mastronardi che dai tempi della Scuola di specializzazione post laurea in Criminologia e Psicopatologia Forense ancora oggi crede in me e mi consiglia, mi dona il suo tempo anche di notte, prima delle udienze, con professionalità e amore fraterno”.

Angelo Barraco

