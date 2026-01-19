Piove a macchia di leopardo sulla Sardegna. Le stazioni di rilevamento, che consentono il monitoraggio in tempo reale alla Protezione civile, sono 152. Nelle ultime ore tre hanno il colore rosso: Gairo Punta Tricoli, con 119,60 millimetri di pioggia caduta, Bau Mandara a Villagrande, con 104,60. Sul Flumendosa la stazione di Armungia ha rilevato 104,60.

Nelle due isole minori, La Maddalena Guardiavecchia ha registrato 50,40 millimetri, Carloforte Osservatorio 8,00.

A conferma di come la pioggia sia distribuita in modo differente, ci sono i zero millimetri del Cuga, a Uri, 1 2,60 del Coghinas-Viddalba e i 77,60 della diga Maccheronis, a Torpè.

