La pioggia va bene, il maltempo che persiste da settimane, ininterrottamente, no. Campi allagati, semine a rilento e in tanti casi mai partite, difficoltà sulle potature, sugli interventi di sostegno alle colture in pieno campo, ai frutteti e a tutti i tipi di agricoltura. Gennaio 2026 è stato particolarmente difficile per le aziende agricole della Sardegna Centro-Meridionale e, in particolare, dell’Oristanese. Febbraio, intanto, non sembra aver invertito la tendenza.

È la forte preoccupazione di Coldiretti Oristano per quanto si sta verificando nel territorio a causa delle incessanti piogge che si stanno abbattendo per tutto l’inverno nell’isola e che stanno creando grandissimi disagi agli imprenditori agricoli. Gli effetti già oggi sono visibili sulle colture che erano pronte al raccolto, ma il peggio potrebbe arrivare già nelle prossime settimane su tutte le produzioni.

Paolo Corrias - Coldiretti Oristano

«È normale che d'inverno piova o che d’estate faccia caldo, però gli effetti dei cambiamenti climatici si stanno evidenziando in tutta la loro drammaticità», sottolinea Paolo Corrias, presidente Coldiretti Oristano, «le precipitazioni di questo avvio del 2026 hanno un carattere veramente eccezionale e stanno mettendo in seria difficoltà tante aziende dell'Oristanese e non solo, perché anche sul restante territorio regionale le situazioni sono molto difficili».

Secondo Coldiretti Oristano gli effetti sulle colture oggi nei campi sono immediatamente collegati «a un mancato reddito per le aziende agricole e la preoccupazione è anche la mancata possibilità di poter portare avanti ulteriori coltivazioni perché continua a essere impossibile lavorare nei campi e fare nuove semine o trapianti», aggiunge il direttore Coldiretti Oristano, Emanuele Spanò.

Emanuele Spanò

Il rischio di veder mancare molti prodotti sardi nei mercati, prossimamente, è molto concreto - sottolinea il presidente Coldiretti Oristano - se dovesse continuare questa tendenza. «Da parte nostra c'è una forte preoccupazione poiché gli agricoltori ormai devono far fronte a costi di produzione sempre più elevati e a una marginalità sempre più risicata e, in certi casi, addirittura inesistente», precisa Corrias, «ci vuole una forte determinazione nel voler affrontare il problema nell'immediato con misure snelle senza il peso dell'eccessiva burocrazia che permettano realmente alle aziende di accedere agli indennizzi». Per Coldiretti è necessario che le istituzioni regionali affrontino subito il problema.

