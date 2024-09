«La Sardegna è libera della peste suina e questo è un risultato davvero straordinario». È quanto dichiarano il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e il ministro della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, nel giorno in cui la Commissione europea ha annunciato la rimozione di tutte le misure restrittive che erano ancora presenti nell’Isola a causa del virus.

«Il Governo ha messo in campo il massimo impegno, anche in termini di risorse, per combattere il virus e sostenere i nostri allevatori», aggiungono. «Oggi arriva una buona notizia per la Sardegna ma anche per il Piemonte, la Calabria e la Liguria che vedono alcuni territori uscire dalle zone di restrizione. Le misure adottate richiedono sacrifici alle aziende, a cui stiamo garantendo supporto, ma sono necessarie per salvaguardare la salute animale e scongiurare ricadute sulle attività degli allevamenti».

I due ministri mostrano la loro soddisfazione per quanto svolto nella lotta contro la peste suina: «Questi primi risultati indicano la strada da seguire, secondo la strategia messa in atto dalla struttura commissariale, che sta lavorando senza sosta anche nelle altre aree interessate dalla peste suina africana».

