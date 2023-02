Il passaporto? «Per ottenerlo a Cagliari bisogna attendere anche fino a 90 giorni».

A porre il capoluogo sardo tra le città più “lente” d’Italia per il rilascio e il rinnovo del documento valido per l’espatrio è Altroconsumo, che ha effettuato un’indagine mettendo sotto la lente i tempi di attesa per il rinnovo in 13 città italiane.

E dal report emerge appunto che Cagliari – dove in occasione dell’ultimo open day domenicale centinaia di persone si sono messe in coda davanti agli uffici della Questura proprio con la speranza di accelerare le pratiche burocratiche – è uno dei centri dove si è costretti ad attendere di più per avere l’appuntamento. Precisamente: fino a tre mesi.

Ma in altre città va addirittura peggio. Spiega Altroconsumo: «In certi casi servono quattro, cinque, anche sei mesi solo per avere l'appuntamento in Questura e ci sono città, come Genova e Padova, in cui non ci sono disponibilità».

«Abbiamo provato - spiega l’associazione per la tutela dei consumatori - a prenotare un appuntamento per il rilascio del passaporto sulla piattaforma ministeriale che fornisce le disponibilità presso i commissariati presenti all'interno della provincia. Il 15 novembre scorso abbiamo chiesto ai nostri collaboratori di verificare gli appuntamenti disponibili nella loro città. Schermo rosso per padovani e genovesi con una sfilza di 'non disponibile' per tutte le date possibili in quel momento sulla piattaforma. Insomma, 'ritenta e sarai più fortunato».

«Non è andata molto meglio a Bolzano e a Torino dove bisogna aspettare fino ad aprile e a maggio per avere una disponibilità. Siamo a più di quattro mesi di attesa per gli altoatesini e a quasi sei mesi per i torinesi. E – conferma Altroconsumo – tra le città più lente possiamo mettere anche Cagliari, Ancona (tre mesi) e Reggio Calabria (due mesi e mezzo)».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata