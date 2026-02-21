Il Comune di Ozieri dopo aver dichiarato lo stato di calamità naturale per maltempo e a seguito dell'esondazione del Rio Mannu, nei giorni tra il 12 e il 15 febbraio scorso, per ingenti precipitazioni, allagamenti e forte vento, ha pubblicato l’avviso pubblico destinato a chi ha subito danni, per comunicarne l’entità mediante la compilazione dell’apposito modulo entro e non oltre le ore 12 del giorno lunedi 27 febbraio. Non è richiesta una quantificazione puntuale dei danni ma una semplice loro descrizione e stima di massima. Tale ricognizione, di carattere preliminare, è finalizzata a una prima quantificazione dei danni, che sarà utile per fornire alla Regione ed alla Protezione Civile informazioni di massima sui danni subiti.

L’amministrazione sottolinea che è necessario stimare i danni subiti al fine di comunicare alla Regine la richiesta di istituzione di appositi ristori destinati ai cittadini e alle imprese interessate, ovvero abitazioni e beni mobili, beni mobili registrati ad uso privato (autoveicoli e motoveicoli), attività economiche e produttive (strutture, macchinari e attrezzature, scorte), impianti esterni (condotte, linee elettriche , recinzioni, manufatti di confine).

