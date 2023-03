Abbattuti come fossero birilli, in alcuni punti della città di Porto Torres, i pali della segnaletica stradale sono stati letteralmente sradicati. Il gesto di un gruppo di vandali, che si è scatenato nella notte, dovrebbe essere stato ripreso dalle telecamere posizionate nella zona.

Due i pali buttati divelti lungo viale delle Vigne, un altro è stato danneggiato in via Giovanni Pascoli, mentre un quarto è stato buttato giù nell’incrocio tra via Ettore Sacchi e via Balai.

Questa mattina diversi sono stati i passanti che hanno riferito l’accaduto, immortalando diversi cartelli finiti a terra. Un nuovo gioco, un nuovo divertimento ai danni della città, l’ennesimo atto da condannare che segue altri episodi di vandalismo ad opera degli incivili.

La speranza è che proprio grazie alle immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza, gli incivili possano essere identificati e denunciati dalle forze dell’ordine.

