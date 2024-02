Ci saranno anche otto startup sarde al Mobile World Congress, il più importante evento mondiale dedicato alla tecnologia mobile che si terrà a Barcellona dal 26 al 29 febbraio. In particolare, l’Isola parteciperà al “4YFN 2024” (4 Years from now), con Sardegna Ricerche che garantirà uno spazio espositivo alle imprese e un voucher a parziale copertura delle spese.

In Catalogna ci saranno Agreetech, una startup che si occupa di agricoltura di precisione, e Athlos, che sviluppa software innovativi basati sull’interazione uomo-macchina e sull’apprendimento automatico, specializzata in assistenti digitali.

Poi Certy Srl, con un occhio alla cybersecurity in particolare legata a transazioni e prenotazioni online, Creecon, un social marketplace con attenzione alla blockchain, e Handy, con soluzioni personalizzate per semplificare operazioni di business.

Infine Linkalab, che si occupa di Big Data Analytics, WiData, spin-off dell’Università di Cagliari che si avvale di sensori per sviluppare le smart city del futuro, e Xrit, che lavora con la realtà virtuale.

L’edizione 2024 di 4YFN rappresenta il decennale dell’evento e sono attese anche più persone rispetto alle 40mila del 2023.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata