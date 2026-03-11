La Sardegna si prepara a essere protagonista alla cerimonia nazionale dei Comuni Plastic Free 2026, in programma sabato 14 marzo al Teatro Olimpico di Roma. L’evento, promosso da Plastic Free Onlus, premierà complessivamente 141 amministrazioni comunali italiane che si sono distinte per l’impegno nella tutela dell’ambiente, nella riduzione dei rifiuti e nella promozione di comportamenti sostenibili. Aglientu, Badesi, Castelsardo, Olbia, Oristano, San Teodoro, Stintino e Teulada, otto i comuni sardi che rientrano tra le amministrazioni virtuose e che negli ultimi anni hanno intrapreso percorsi concreti contro l’inquinamento da plastica e l’abbandono dei rifiuti, dimostrando una crescente attenzione verso le politiche ambientali e la gestione sostenibile dei territori. La cerimonia, si svolgerà a Roma con l’alto patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Roma Capitale. Proprio al sindaco capitolino Roberto Gualtieri il compito di aprire la cerimonia seguito dall’intervento del presidente di Plastic Free, Luca De Gaetano. Nel corso della mattinata previsti anche il videomessaggio del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza, Energetica Gilberto Pichetto Fratin e l’intervento del presidente ANCI, Gaetano Manfredi. L’evento rappresenta il momento conclusivo della quinta edizione del progetto “Comuni Plastic Free”, un’iniziativa che ha coinvolto centinaia di amministrazioni locali in tutta Italia. “In qualità di referente regionale posso dire di essere molto soddisfatta per la crescita dei Comuni rispetto allo scorso anno. Questo dimostra che c’è sempre più attenzione verso l’ambiente e una grande volontà da parte delle amministrazioni di mettersi in gioco” sottolinea la referente regionale dell’associazione, Maria Francesca Carone - La partecipazione alla premiazione rappresenta un momento di grande entusiasmo non solo per le amministrazioni premiate, ma anche per i referenti territoriali e i volontari impegnati quotidianamente nelle attività di sensibilizzazione e nelle iniziative ambientali. Anche se il riconoscimento è destinato ai Comuni, per i nostri referenti rappresenta uno stimolo in più per continuare a impegnarsi sul territorio”. Un ringraziamento è stato rivolto alle amministrazioni che sostengono le attività dell’associazione e collaborano attivamente alla diffusione di buone pratiche ambientali. “L’auspicio, guardando alle prossime edizioni, è che il numero dei comuni coinvolti continui a crescere anche in Sardegna, rafforzando sempre di più la rete di territori impegnati nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento da plastica”

