Entrano nelle strutture comunali come se niente fosse, del resto hanno le chiavi di accesso. Ora, però, il sindaco ha detto basta. È stato proprio il primo cittadino di Zerfaliu, Pinuccio Chelo, a denunciare questa vicenda curiosa. Nel paese, infatti, circolano diverse copie di chiavi create senza autorizzazione da parte del Comune. Sia per accedere al centro polivalente, sia al centro sociale che, tra l'altro, ospita i medici. Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni riguardo alla presenza di persone che entrano nei due caseggiati creando non pochi problemi alle persone che si trovavano all'interno, Chelo ha deciso di inviare un messaggio via WhatsApp a tutti i cittadini.

«Risulta che ignoti si sono recati al centro polivalente quando questo era occupato da assegnatari che avevano pagato regolarmente, creando disappunto e lamentele - si legge nel messaggio inviato da Chelo - In alcuni casi è avvenuto che alcuni soggetti che detenevano le chiavi hanno permesso l'accesso e l'uso ad altri soggetti senza la previa autorizzazione degli uffici. Vista la necessità di regolarizzare l'accesso e l'utilizzo degli stabili comunali, si invitano tutti i soggetti, persone e associazioni, che detengono le chiavi senza alcuna legittimazione, di restituirle urgentemente agli uffici comunali, significando che non saranno consentite deroghe. Tale invito è esteso ai rappresentanti delle associazioni non più attive che detengono le chiavi senza alcun titolo. Si invitano i soggetti cui è stata affidata legittimamente la custodia delle chiavi di astenersi dal condividere le stesse con altri soggetti non autorizzati».

Chelo, sentito telefonicamente, si sfoga: «Ritengo questo atteggiamento grave. È come se io entrassi in casa d'altri senza permesso. Dopo che ho inviato il messaggio, nessuno si è fatto vivo e non ci ha restituito le chiavi. Ovviamente, tra pochi giorni cambieremo tutte le serrature. Fortunatamente, nonostante l'ingresso nelle strutture non si è verificato nessun furto e nessun danno».

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