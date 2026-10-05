Bosa, all'Unione dei Comuni torna il sereno: il presidente Massimo Falchi nomina la GiuntaOra si attende l’assegnazione delle deleghe
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Sembra tornare il sereno tra gli amministratori dei nove Comuni dell’Unione della Planargia. Messo alle spalle un lungo periodo di contrapposizione, sarebbe stata ritrovata compattezza e spirito di collaborazione.
Il neo presidente Massimo Falchi, sindaco di Suni, eletto lo scorso 21 luglio, al termine di un giro di consultazioni ha varato la nuova giunta. Accanto a Falchi siederanno il sindaco di Tinnura Pietro Fadda, il delegato di Montresta Giovanni Salis, il sindaco di Tresnuraghes Giovanni Luigi Mastino e il sindaco di Modolo Giovanni Maria Milia, nominato vicepresidente. Ora si attende l’assegnazione delle deleghe.
Nel suo intervento, Falchi ha ringraziato il predecessore, il sindaco di Flussio Giovanni Antonio Zucca, sottolineando l’importanza della presenza di tutti i Comuni all’incontro. «È la dimostrazione – afferma Falchi - di un alto senso di responsabilità».
L’assemblea ha anche affrontato la richiesta del Comune di Bosa di ottenere in uso l’edificio di Casa Deriu. Il presidente ha ricordato il valore culturale e identitario del museo, assicurando che verrà preservata la sua funzione sovracomunale a beneficio dell’intera Planargia. I sindaci hanno quindi incaricato gli uffici di predisporre gli atti di concessione, salvaguardando le finalità già previste dall’atto del 2010 e in coerenza con gli obiettivi della Comunità montana Marghine - Planargia.