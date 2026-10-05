L'obiettivo è promuovere la consapevolezza economica, la previdenza e la pianificazione del futuro. Poste Italiane dedica ai cittadini oristanesi quattro nuovi webinar gratuiti. Gli appuntamenti fanno parte del progetto aziendale “Educazione Finanziaria”.

I quattro webinar, dal titolo “Il risparmio e gli investimenti”, sono previsti per martedì 6 e giovedì 8 ottobre. Per ciascuna giornata sono previsti due differenti momenti, alle 10 e alle 16, durante i quali i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti su come gestire al megliorisparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario. «L’iniziativa - si legge in una nota di Poste - è inserita nella settimana mondiale dell’investitore (World Investor Week, promossa dalla International Organization of Securities Commissions) prevista dal 5 all’11 ottobre. Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. I webinar delle 10 di martedì 6 ottobre e quello delle ore 16 di giovedì 8 ottobre saranno disponibili anche con sottotitoli e interprete lis».

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