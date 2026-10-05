Non si è fatta attendere la replica dell'amministrazione comunale di Terralba alle dichiarazioni del consigliere di minoranza Gabriele Espis, che nei giorni scorsi aveva denunciato la perdita dei finanziamenti regionali destinati al servizio di pre e post scuola, parlando di una «doccia fredda» per le famiglie terralbesi.

A rispondere sono il sindaco Sandro Pili e l'assessora all’istruzione Roberta Cicu, che in una nota congiunta contestano duramente le ricostruzioni di Espis definendole «frettolose e maldestre». Secondo l'amministrazione, infatti, «il Comune non solo non ha perso le risorse, ma è risultato beneficiario del finanziamento regionale destinato ai progetti di conciliazione vita-lavoro, ottenendo complessivamente 230mila 400 euro per il triennio 2026-2028, pari a 76mila 800 euro all'anno».

Pili e Cicu sottolineano che, già nel giorno in cui Espis aveva reso pubbliche le proprie critiche, era noto che la Regione avrebbe proceduto allo scorrimento della graduatoria, garantendo la copertura finanziaria di tutte le domande ammesse grazie alle risorse rese disponibili dalla legge regionale approvata il 21 settembre scorso. Sindaco e assessora invitano quindi il consigliere ad «una maggiore prudenza prima di divulgare informazioni che si sono rivelate inesatte. Bene farebbe il consigliere Espis ad essere più prudente e a documentarsi meglio prima di divulgare frettolosamente notizie non vere».

La maggioranza rivendica inoltre una politica costante di sostegno alle famiglie e alla scuola, richiamando gli interventi già realizzati per favorire la conciliazione tra impegni lavorativi e vita familiare. Tra questi l'introduzione della mensa scolastica funzionale all'attivazione del tempo pieno, l'adeguamento degli orari del trasporto scolastico e il potenziamento del servizio di asilo nido.

«L'occasione – evidenzia la nota- serve anche per fare il punto sugli investimenti in corso nelle strutture scolastiche cittadine. La scorsa primavera è stata completata la ristrutturazione della sala mensa e della cucina del plesso di via Roma, mentre in via Eleonora proseguono i lavori per la realizzazione di una nuova mensa e di una nuova sala cottura. Parallelamente l'amministrazione sta installando impianti di climatizzazione in tutte le aule delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado».

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