Una spericolata corsa in auto a fari spenti.

L’episodio è accaduto nella notte fra giovedì e venerdì della scorsa settimana: l’auto viaggiava sulla 131 Dcn senza luci, in territorio di Sedilo. Venti chilometri incurante dei rischi fino a quando nel buio della strada ecco la paletta dei carabinieri. Per tutta risposta però il conducente, un 47enne della zona, ha spinto ancora di più sull’acceleratore, non si è fermato all’alt della pattuglia continuando la sua corsa. Una volta arrivato dentro il paese, altro giro fra le stradine poi, abbandonata l’auto in campagna, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

I militari, che nel frattempo avevano iniziato l’inseguimento, hanno continuato le ricerche e poco dopo hanno individuato il veicolo. Grazie anche ai filmati delle telecamere sono riusciti a rintracciare il responsabile della corsa in auto.

L’uomo è stato denunciato per fuga pericolosa e guida senza patente, con tanto di sanzione.

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