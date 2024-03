L’istruttore non ci sarà, ma è come se ci fosse. L’area sportiva che domani mattina verrà inaugurata nel piccolo centro di Zeddiani, alle 10.30, all’interno del parco comunale del paese guidato dal sindaco Claudio Pinna, sarà digitalizzata e in rete con tutte le altre già installate nel resto d’Italia.

Su ogni singolo attrezzo infatti è presente un Qr code attraverso il quale ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento. Basta avere uno smartphone e il gioco e fatto. A quel punto sarà possibile allenarsi in compagnia di un istruttore virtuale.

Come fanno sapere dal Comune di Zeddiani si tratta di un progetto dedicato al benessere degli sportivi e di tutti i cittadini, senza limiti di età, per stare insieme praticando attività fisica. Tutto questo è possibile grazie al Comune che tempo fa ha aderito al progetto denominato “Sport di tutti – Parchi” promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani insieme ad Anci, con l'obiettivo di promuovere il benessere psico-fisico nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane. Domani, alle 10.30, è in programma il taglio del nastro della nuova area sportiva, alle 10,40 ci saranno i saluti del primo cittadino di Zeddiani Claudio Pinna, poi quelli del consigliere comunale con delega allo Sport Giuliano La Rosa e infine quelli del coordinatore Sport e Salute della Regione Sardegna.

Alle 11 è prevista invece la dimostrazione di come si utilizza il Qr code. Alle 11.15 sono in programma diverse prove pratiche grazie alla presenza di vari esperti. L'area sportiva è costata 15mila euro.

