l’incidente
21 aprile 2026 alle 20:15
Zeddiani, scontro fra auto: conducente incastrato nell’abitacoloSul posto vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine
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Incidente stradale a Zeddiani, con due auto coinvolte.
Dopo l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Oristano che hanno provveduto a liberare uno dei due conducenti rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo, poi affidato alle cure del personale sanitario.
Gli uomini del 115 hanno poi provveduto alla messa in sicurezza. In azione anche le forze dell’ordine per i rilievi e per stabilire dinamica e responsabilità.
(Unioneonline)
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