L'obiettivo è quello di valorizzare e far conoscere la qualità e l'identità di due prodotti che, ad oggi, rappresentano al meglio Zeddiani e le sue potenzialità. Il Comune di Zeddiani aderisce alla Giornata Nazionale del Made in Italy, promuovendo un evento dedicato a due produzioni d'eccellenza del proprio territorio: il riso e la vernaccia. Mercoledì 30 aprile, a partire dalle 17.30, all'interno del Montegranatico sarà possibile ascoltare le testimonianze dei produttori e gli interventi di esperti su temi legati alla produzione, allo sviluppo e alle opportunità del settore. A seguire, presso il Centro di Aggregazione Sociale, si terrà invece una degustazione guidata di vernaccia e pietanze a base di riso. Il Comune guidato dal primo cittadino Claudio Pinna fa sapere che per motivi logistici e organizzativi, è gradita la prenotazione per la partecipazione all'evento chiamando il numero 3496876335. Saranno presenti anche gli amministratori comunali e diversi esponenti di Laore.

