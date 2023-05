Per chi è in difficoltà e non sa dove andare sarà un regalo prezioso. Potrà infatti utilizzare una camera o più camere da letto, un bagno, una cucina, un giardino e tanti altri ambienti accoglienti. Il Comune di Zeddiani ha rispettato il patto: “Casa Ligia” ora è un rifugio temporaneo per chi si trova senza dimora. A Zeddiani, esattamente in via Roma, via principale del paese, il Comune ha messo a disposizione della cittadinanza un immobile ereditato anni fa da un anziano del paese con il vincolo di utilizzo per finalità sociali.

«I lavori di riqualificazione sono finiti e ora quella che un tempo era una tradizionale casa campidanese è pronta per ospitare i cittadini in difficoltà - spiega il sindaco Claudio Pinna - ad esempio chi ha perso il lavoro e momentaneamente non riesce a pagare più pagare l’affitto. Oppure chi deve eseguire lavori urgenti e non sa dove trasferirsi. Casa Ligia consentirà, qualora dovesse essere necessario, di dare accoglienza immediata a persone o nuclei familiari in situazione di emergenza, in via del tutto temporanea e fino a nuova sistemazione. È giusto ricordare però che non si tratta di una casa che il Comune dà in affitto a tempo indeterminato ma di un immobile che viene concesso temporaneamente».

Tra i criteri individuati per l’accesso sono previsti il regime di coabitazione e la compartecipazione alle spese. Ma non è tutto. Casa Ligia infatti è la casa di tutti. Per fare alcune modifiche sono intervenute diverse aziende del territorio e tanti privati donando di tutto e di più, dai materiali edili per eseguire i lavori agli arredi. «C’è stata una grande generosità - racconta ancora il sindaco di Zeddiani Claudio Pinna - All’interno non sono stati eseguiti grossi lavori edilizi se non qualche ripristino per quanto riguarda la tinteggiatura dei muri e qualche altro piccolo intervento. Poi è stata arredata».

