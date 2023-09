Il comitato che da sempre organizzava la festa questa volta non c’è. Ma i festeggiamenti non mancheranno. L’amministrazione comunale di Zeddiani, la Pro Loco e la parrocchia, con la collaborazione di alcuni volontari, sono al lavoro per la realizzazione dei festeggiamenti in onore di Sant’Isidoro, previsti per sabato 23 settembre.

«Nonostante il tentativo di coinvolgere la leva del 1973, esteso poi anche alle leve del 1972 e del 1971, non abbia raggiunto l’obiettivo della formazione di un comitato - spiega il sindaco di Zeddiani Claudio Pinna - saranno ben accetti quanti vorranno collaborare alla realizzazione delle attività in occasione dei festeggiamenti religiosi e civili».

Sempre il primo cittadino fa sapere inoltre che questa volta non sarà possibile effettuare il consueto passaggio di casa in casa per la raccolta delle offerte, pertanto si invitano tutti coloro che volessero contribuire economicamente alla buona riuscita delle iniziative a rivolgersi a don Stefano Demontis o al presidente della Pro Loco locale Antonello Zireddu

