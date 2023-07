Buone notizie per i giovani del paese ma anche per chi si trova in una situazione di disagio. Il Comune di Zeddiani, nell’ambito del “Progetto integrato per attività socio lavorative Ester 2023” offre 10 borse lavoro per attività nel settore della cura e manutenzione del verde pubblico e per attività di supporto ai servizi socio educativi e culturali comunali, che verranno organizzate nel periodo estivo. Tre borse sono destinate a chi si trova in una situazione di svantaggio e disagio. Le altre sette invece sono rivolte ai giovani del paese con un’età dai 18 ai 35 anni. La domanda dovrà essere presentata entro il 20 luglio. Potrà essere inoltrata tramite mail all’indirizzo info@comune.zeddiani.or.it, oppure direttamente in Comune, all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Servizi Sociali.

Sulla base delle domande presentate verrà stilata una graduatoria. Successivamente, le prime 10 persone della graduatoria verranno inserite nel progetto, con una turnazione mensile. Il Comune terrà conto della composizione del nucleo familiare e dell’Isee.

Le attività si svolgeranno per 15 ore alla settimana dal lunedì al sabato e l’articolazione oraria verrà stabilita in fase di avvio del piano, con il criterio di rotazione, in accordo con il Servizio Sociale e il coordinatore della ditta aggiudicataria della gestione del progetto. Gli inserimenti verranno coordinati da un operatore qualificato della cooperativa, che curerà il tutoraggio delle attività e il progetto.

