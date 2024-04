Presto sarà possibile ordinare una birra e anche un gelato. E prenotare il campo per giocare a pallone. Il Comune di Zeddiani dà in concessione le strutture che si trovano all’interno del parco pubblico, in località Celardini. E quindi il chiosco bar, il campo di calcetto, le tribune, gli spogliatoi e i bagni.

La locazione avrà una durata di sei anni a partire dal giorno in cui verrà sottoscritto il contratto e potrà essere rinnovata per ulteriori sei anni, per quanto riguarda il canone invece si parte da una base d’asta di tre mila e 600 euro all’anno. La cifra da regolamento dovrà essere versata in due rate annuali con scadenza a giugno e dicembre di ciascun anno.

Il Comune fa sapere che il mancato pagamento del canone, entro i termini stabiliti, potrà essere motivo di risoluzione del contratto. L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta economica con il maggior rialzo.

Chi vincerà la gara avrà l’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e pulizia del chiosco bar, dell’area adiacente e del campo di calcetto, tribune e spogliatoi. Il conduttore potrà stabilire le modalità e le tariffe di utilizzo dell’impianto sportivo. Ma è obbligato ad agevolare l’utilizzo da parte di associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune di Zeddiani, sia per le sedute di allenamento che per le gare ufficiali. La domanda deve essere presentata entro il 27 maggio in Comune.

Il punto ristoro del parco non è più in funzione da gennaio scorso. Questo perché chi aveva in gestione l’area, la Glozo S.r.l., aveva deciso di non far più proseguire il contratto che era stato stipulato due anni prima con il Comune. La Giunta comunale aveva deciso di dare in concessione provvisoria il campo da calcio all’associazione sportiva Cellevane Futsal di Zeddiani, al fine di consentire alla squadra la prosecuzione degli allenamenti e delle partite nell’ambito del campionato provinciale.

