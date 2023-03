La richiesta è chiara: un ufficio con un numero apposito da parte della Asl di Oristano per dare informazioni utili e preziose ai cittadini rimasti senza medico. È una delle tante richieste del Comune di Zeddiani emerse durante l’assembra pubblica organizzata dal sindaco Claudio Pinna ieri sera all’ex Montegranatico e alla quale hanno partecipato in tantissimi.

L’obiettivo era quello di informare chi è rimasto senza assistenza dallo scorso primo marzo dopo il pensionamento del medico di base. Un disagio non indifferente: in tanti si stanno rivolgendo alle guardie mediche del territorio anche se queste non possono soddisfare tutte le richieste dei pazienti. «Abbiamo raccolto tanta rabbia e tanta preoccupazione - spiega il primo cittadino Claudio Pinna - Purtroppo, oltre al fatto che la popolazione è senza assistenza medica, c’è tanta confusione. Spesso i medici che vengono indicati dalla Asl hanno già superato ad esempio la soglia massima dei pazienti. E i cittadini non sanno cosa fare. Ecco perché chiediamo alla Asl di istituire, vista l’emergenza, un ufficio apposito. I cittadini non devono essere lasciati soli».

All’assemblea era presente anche un medico della guardia medica che ha spiegato quando i cittadini si possono rivolgere alle guardie mediche, e Annalisa Mele, medico e consigliere consigliere regionale.

«Abbiamo sfruttato la sua presenza per chiedere di portare in Regione anche il caso del nostro paese - conclude Pinna - Noi come Comune continueremo a stare dalla parte dei cittadini».

Intanto da alcuni giorni, nella piazza principale del paese, è stato affisso un mega cartellone con scritto "AAA medici di base cercansi”. Un modo per gridare ancora meglio il dramma che sta vivendo la popolazione. Ma non solo. Mercoledì prossimo il Consiglio comunale si riunirà per approvare il documento in difesa della sanità pubblica. Iniziativa proposta dal Coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica, nato a dicembre dello scorso anno proprio con lo scopo di dialogare con le amministrazioni comunali sui problemi della sanità.

