Luci sì, ma senza spendere grosse cifre. Anche il Comune di Zeddiani sfida il il caro bollette e accende le luminarie natalizie. Un modo per far vivere ai cittadini il clima di festa.

«La nostra amministrazione ha scelto di accendere le luci per diverse motivazioni - spiega il sindaco Claudio Pinna -. La spesa che ogni anno l’Ente sostiene per il noleggio ed il montaggio è limitata, per cui l’eventuale rinuncia avrebbe comportato un risparmio davvero esiguo. Gli interventi di efficientamento energetico sull’impianto di illuminazione pubblica, l’ultimo dei quali completato di recente, hanno già avuto un impatto positivo sul bilancio, che si stima in aumento per i prossimi mesi; pertanto, la scelta di spendere qualche risorsa per le luminarie non comporterà particolari difficoltà per le casse comunali».

C’è poi l’aspetto sociale, di festa, al quale l’amministrazione non ha assolutamente voluto rinunciare: «Le luminarie creano nel paese un’atmosfera solenne, che richiama il calore e l’intimità delle festività natalizie, con un impatto emotivo positivo per tutti noi, e soprattutto sui bambini - Pinna -. Ci auguriamo quindi che contribuiscano a rallegrare tutti, trasmettendo quella gioia e quella speranza che ci aiutino ad affrontare al meglio il periodo natalizio e il futuro prossimo, con le piccole e grandi difficoltà che ciascuno sarà chiamato a fronteggiare».

