Seduta dedicata all’organizzazione istituzionale e agli strumenti di indirizzo dell’Ente quella che si è svolta nella sala consiliare di via Carboni, dove il Consiglio Provinciale di Oristano ha affrontato alcuni dei temi centrali della fase di rilancio amministrativo.

In apertura dei lavori, il presidente Paolo Pireddu ha comunicato ufficialmente in aula le deleghe assegnate ai consiglieri provinciali, già formalizzate nelle scorse settimane. L’obiettivo, ha spiegato, è rafforzare l’azione amministrativa nei principali ambiti strategici del territorio. A Claudio Pinna sono state attribuite le deleghe al Bilancio e all’Istruzione; Andrea Grussu seguirà Ambiente e Sport; Massimo Blandino Turismo e Spettacolo; Antonio Iatalese Cultura, Politiche giovanili e Personale; Domenico Gallus Welfare territoriale e Sanità.

La seduta è poi proseguita con il rinnovo del Comitato Provinciale Faunistico, attraverso votazione segreta sulle cinque candidature pervenute. Sono stati designati Gianni Panichi, con cinque voti, e Piergiorgio Careddu, con quattro voti.

Successivamente il Consiglio ha esaminato e approvato il nuovo regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate. Il dibattito ha visto gli interventi dei consiglieri Uras e Ponti, con contributi di Masala e Iatalese, che hanno proposto alcune modifiche. Il presidente Pireddu ha chiarito diversi aspetti relativi agli indirizzi che il Consiglio è chiamato a definire per i delegati nei vari enti.

Il regolamento approvato si inserisce nel percorso di riordino organizzativo avviato dalla Provincia e punta a definire criteri chiari, requisiti, obblighi di trasparenza e adempimenti per i rappresentanti nominati, garantendo coerenza tra gli incarichi e gli indirizzi dell’amministrazione provinciale. Una tappa considerata fondamentale per consolidare la nuova fase politico‑amministrativa dell’Ente.

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