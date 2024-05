Nessun problema per i danni subiti in seguito ai lavori di ripristino delle strade rurali del paese, terminati lo scorso 6 maggio da parte della ditta che aveva vinto l’appalto.

Il Comune di Zeddiani guidato dal primo cittadino Claudio Pinna fa sapere infatti che per occupazioni temporanee o permanenti di immobili, ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori, i cittadini sono invitati a presentare agli uffici comunali la richiesta di risarcimento. È possibile presentare l’istanza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso avvenuto lo scorso 10 maggio.

Il Comune di Zeddiani fa sapere che trascorso il termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande presentate. Sul sito istituzionale sono presenti tutte le informazioni utili per presentare la domanda. Nonché le regole da seguire per la compilazione dei moduli.

