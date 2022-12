Per molti sarà un regalo di Natale. Utile e soprattutto necessario per poter riempire il carrello della spesa sempre più vuoto. A Zeddiani da alcuni giorni è possibile presentare la domanda per l’accesso al “Programma regionale Reddito di inclusione sociale”. Si tratta di una misura di contrasto alla pandemia Covid- 19.

«L’ammissione al contributo avverrà tenendo conto del peggioramento della situazione economica e della valutazione del Servizio Sociale, che stabilirà lo stato di bisogno ponendo particolare attenzione alle condizioni di fragilità socio-economiche, di emarginazione e di vulnerabilità dei nuclei familiari - fa sapere il primo cittadino di Zeddiani Claudio Pinna - La domanda andrà presentata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall’Ente, che dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il due gennaio».

Le richieste saranno gestite a sportello, in ordine di arrivo al protocollo, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione. L’avviso pubblico e il modulo di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale oppure reperibili in forma cartacea in Comune.

© Riproduzione riservata