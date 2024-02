Il Comune di Zeddiani guidato dal sindaco Claudio Pinna concede dei contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Per la presentazione delle istanze c’è tempo fino al primo marzo.

L’amministrazione fa sapere che le domande ricevute oltre questa data non saranno ammesse al contributo per l’anno in corso, restano valide però per l’anno successivo (2025).

Il bando e la modulistica da utilizzare per l’inoltro delle richieste sono scaricabili online dal sito istituzionale del Comune di Zeddiani o disponibili all'Ufficio dei Servizi Sociali. Le istanze, debitamente compilate e complete dei documenti richiesti, dovranno pervenire o a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.zeddiani.or.it oppure tramite consegna a mano all'ufficio protocollo.

