Il Comune di Zeddiani ha rispettato il patto: la casa di via Roma è stata concessa per sei mesi a una famiglia in difficoltà.

Così del resto voleva l’anziano del paese che tempo fa ha donato all’amministrazione “Casa Ligia”, diventata, dopo la ristrutturazione da parte del Comune guidato dal primo cittadino Claudio Pinna, un rifugio temporaneo per chi si trova senza dimora. Da pochi giorni la casa, data in dono quindi con il vincolo di utilizzo per finalità sociali, ospita quattro persone.

Tra i criteri individuati per l’accesso sono previsti il regime di coabitazione e la compartecipazione alle spese. Il Comune mette a disposizione l'immobile per chi ha perso il lavoro e momentaneamente non riesce a pagare più pagare l’affitto. Oppure per chi deve eseguire lavori urgenti e non sa dove trasferirsi.

Nei mesi scorsi, per fare alcune modifiche, sono intervenute diverse aziende del territorio e tanti privati donando di tutto e di più, dai materiali edili per eseguire i lavori di ristrutturazione agli arredi.

