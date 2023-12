Non c’è nessun comitato per organizzare la festa di Santa Apollonia, ecco perché il Comune corre ai ripari. L’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Claudio Pinna, in accordo con la parrocchia guidata da don Valerio Casula, promuove un’assemblea pubblica rivolta alle donne zeddianesi di ogni età.

L’incontro si terrà domani giovedì 21 dicembre alle 18.15. L’appuntamento è in aula consiliare. Sarà un’occasione per confrontarsi sulla possibilità di costituire un comitato per i festeggiamenti in onore della Santa del paese previsti per il mese di febbraio 2024. Lo scorso anno erano stati organizzati tre giorni di festa. La regia era del comitato Leva 1963.

Come sempre era stata organizzata la processione per portare il simulacro della santa per le vie del paese, accompagnata dalla fisarmonica. Poi la messa solenne e subito dopo dolci e vernaccia per tutti. I festeggiamenti si erano chiusi con uno spettacolo nella piazza della chiesa. Non era mancato il falò.

