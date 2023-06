Ci sarà tutto: una zona notte, una cucina, una sala mensa e tanti altri spazi per ospitare laboratori di ogni tipo. A Zeddiani nasce un centro per gli anziani.

Nell’ambito della programmazione territoriale sviluppata con le unioni dei comuni del Montiferru e Alto Campidano e della Planargia hanno preso il via i lavori di riqualificazione e ampliamento dell’attuale centro di aggregazione sociale intitolato alla memoria di Bruno Sechi.

L’immobile cambierà veste grazie a 575mila euro finanziati tempo fa dalla Regione. I lavori riguardano anche l’edificio adiacente, ex Casa Meloni, oggetto, di recente, di un parziale crollo.

Nei giorni scorsi è stato effettuato lo sgombero delle attrezzature presenti, al fine di consentire l’avvio dei lavori. Il servizio di socializzazione adulti-anziani, in via temporanea, è stato trasferito nella ex scuola elementare.

«L’obiettivo voluto dall’amministrazione è quello di ampliare e completare la struttura, rendendola più funzionale e confacente alle esigenze di utilizzo - spiega il sindaco Claudio Pinna - Oltre agli interventi strutturali sull’edificio, verranno adeguati gli spazi interni. I vari interventi consentiranno al Centro di venire incontro alle esigenze temporanee di famiglie dell’intero territorio, pur mantenendo la prevalente funzione associativa diurna della struttura».

Come fanno sapere dal Comune, da oltre 25 anni il Centro di aggregazione sociale di Zeddiani rappresenta un importante luogo di aggregazione e di scambio intergenerazionale.

«Con il completamento previsto e la realizzazione di aree idonee ad attività manuali, artistiche e gastronomiche - conclude Pinna - diventerà ancora più accogliente, ampio, funzionale ed in grado di ospitare attività associative per tutta la comunità e per il territorio».

