Non solo mimose. In occasione della Giornata Internazionale della donna, l’assessorato alla cultura del Comune di Zeddiani guidato dal primo cittadin Claudio Pinna, in collaborazione con la biblioteca comunale, invita la comunità ad assistere all’evento dal titolo “Io la prima donna – pillole contro gli stereotipi femminili”.

Si tratta di una rappresentazione teatrale curata da Sara Giglio e resa possibile dalla collaborazione di numerose lettrici volontarie. L’evento si svolgerà all’interno del Montegranatico, mercoledì 8 marzo a partire dalle 18.30. Ma non è tutto. Il Comune infatti non dimentica le donne che dall’altra parte del mondo. «L’amministrazione Comunale di Zeddiani dedica questa giornata alle donne afghane e iraniane - si legge in una nota del Comune - manifestando loro solidarietà e vicinanza, ed esprime una ferma condanna e presa di posizione contro l’operato dei governi talebano e afghano affinché tutte le violenze in atto abbiano fine».

