West Nile, due nuovi casi a Oristano: i contagi salgono a 37Colpiti due ultraottantenni, in un caso è stato necessario il ricovero ospedaliero
Due nuovi casi di positività alla febbre del Nilo sono state registrati oggi dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della Asl 5 di Oristano.
Si tratta di due pazienti ultraottantenni, un uomo di Oristano ricoverato all'ospedale San Martino di Oristano e una donna di Baratili San Pietro, visitata al Pronto Soccorso dello stesso ospedale e già dimessa con terapia a domicilio.
Salgono così a 37 i casi sintomatici del virus West Nile accertati nel 2025 in Sardegna, tutti in provincia di Oristano dove vi sono state anche due morti. Già avviata l'indagine epidemiologica e la circoscrizione dell'area di residenza dei due soggetti contagiati per consentire la disinfestazione entro i 200 metri dall'abitazione.
«Ancora una volta raccomandiamo, in particolare alle persone fragili e anziane, di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione dalla zanzara, insetto che trasmette il virus della West Nile», ribadisce la direttrice del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della Asl 5 di Oristano, Maria Valentina Marras.
(Unioneonline/v.l.)