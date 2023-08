Novità sul fronte della riqualificazione del centro urbano di Villaurbana. Nel corso dell’ultima riunione di Giunta comunale, l’esecutivo guidato da Paolo Pireddu ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi di via San Crispo.

Un intervento per cui l’ente intende richiedere un finanziamento regionale dedicato proprio alla viabilità di interesse locale. La spesa totale dell’opera dovrebbe essere di 274mila euro, con 204mila euro da richiedere come contributo alla Regione, e un cofinanziamento comunale di 70mila euro. I lavori riguarderanno la realizzazione del marciapiede con la stessa tipologia seguita per via Vittorio Emanuele, strada principale del paese, in biancone e basalto.

“E’ una via – commenta Pireddu – da sempre priva di adeguati marciapiedi. Se la regione dovesse finanziare il nostro progetto sarebbe un risultato storico, poiché i cittadini attendono da decenni la realizzazione. Cerchiamo di arrivare ad un’unica tipologia. Ci sarà poi da fare via Santa Greca e ci ricollegheremo così a via Vittorio Emanuele”.

