Sono state rese note, a Villaurbana, le date della venticinquesima edizione della Sagra del Pane. L’evento, organizzato da Comune e Pro Loco, in collaborazione con le associazioni e la comunità villaurbanese, è fissato per venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre. Nella tre giorni in vetrina, come al solito, il pane tipico del paese. In questi giorni gli organizzatori sono al lavoro per definire il cartellone completo.

Nei giorni della sagra si apriranno portoni e cortili delle antiche case, accesi i forni a legna e mostrate le fasi di lavorazione de “Su Pani fattu in Domu”, rappresentato da “Su Coccoi”, “Sa Pezzida”, “Su Tureddu” e “Sa Moddixina”, sfornati dalle massaie del paese. «La venticinquesima edizione – commenta il sindaco Paolo Pireddu – sarà per noi un anniversario importante. Stiamo organizzando una manifestazione che, come ogni anno, sia gradevole ai visitatori e possa dare momenti di allegria e buon cibo ai nostri ospiti. Come sempre, sarà massimo l’impegno e nei prossimi giorni cominceremo a dare le prime indicazioni sul programma».

Intanto, sono state avviate le procedure per la presentazione delle domande per poter esporre durante la sagra. Entro il 2 ottobre potranno essere presentate le richieste per partecipare come “espositore locale”, mentre il 12 ottobre è la scadenza per partecipare come “espositore esterno”.

