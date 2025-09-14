Un’esperienza che i giovani di Villaurbana tra i 13 e i 18 anni difficilmente dimenticheranno, quella vissuta tra la storia e la cultura di Torino. Si è concluso, infatti, nei giorni scorsi, uno degli appuntamenti proposti all’interno delle attività dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, in collaborazione con il Comune, che prevedeva un soggiorno di 4 giorni nel capoluogo piemontese.

Alla gita hanno partecipato in totale 25 ragazzi provenienti dal centro dell’Arci-Grighine.

«Precisa scelta dell’amministrazione comunale – commenta Luca Piras, assessore alle Politiche Sociali - quella di far vivere ai nostri ragazzi e giovani un’esperienza aggregativa fuori dai soliti ritmi». Sono stati 4 giorni a Torino immersi nella storia e nell’arte dei musei ma non solo e spazio e tempo libero per conoscere la città.

