In programma domani, a Villaurbana, il primo incontro in vista del rinnovo del direttivo della Consulta Giovani del paese.

Infatti, dalle 21.30, nella nuova “Casa dei Giovani”, i giovani nati tra il 1987 e il 2008 potranno presentare la loro candidatura per poter far parte del direttivo. Gli altri requisiti per poter far parte del gruppo sono essere residenti a Villaurbana o intrattenere con il paese dei rapporti significativi, e avere la volontà di dar vita a iniziative che possano contribuire ad arricchire la comunità nel suo insieme.

Chi è interessato, ma non può essere presente al primo incontro, potrà comunicare la propria adesione ad un componente del direttivo uscente. Tutti i membri che rientrano nella fascia d’età della Consulta per il prossimo anno, possono partecipare in attesa della data delle elezioni, che sono ancora da definire.

La costituzione dell’associazione è avvenuta nel 2016, ma è da fine ottobre del 2021 che, invece, sono ripartite le operazioni per riformare il nuovo gruppo dopo una pausa di qualche anno. L’obiettivo è creare qualcosa che riesca a rispondere alle esigenze dei ragazzi del paese e organizzare eventi dedicati ai giovani fino alla partecipazione alle attività che includono anche le persone che non rientrano nella fascia d’età della Consulta.

