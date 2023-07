Si avviano a conclusione, a Villaurbana, i lavori di riqualificazione della via Vittorio Emanuele II. Diverse le modifiche che sono state fatte in quella che rappresenta la strada principale del paese e che coincide con la provinciale 35. I lavori hanno interessato i marciapiedi, l’illuminazione pubblica, la pavimentazione stradale e le aree di distribuzione dell’energia elettrica.

In particolare, per quest’ultimo intervento si è arrivati alla rimozione dei cavi aerei che hanno liberato il campo visivo e riqualificato anche esteticamente la strada, gli spazi e gli edifici che si affacciano su di essa. «Siamo intervenuti – commenta il sindaco Paolo Pireddu - per migliorare sia la funzionalità dei luoghi che l'estetica, installando nuovi pali architettonici, eliminando tutti i cavi aerei e completando i marciapiedi con la piantumazione, inoltre, di nuove essenze arboree». Una riqualificazione che proseguirà all’interno dell’abitato.

«Si inizia – conclude Pireddu - ad intravedere quella che è la visione dell'amministrazione in merito alla riqualificazione di tutto l'abitato, per il quale sono già stati approvati ulteriori progetti che riguarderanno alcune zone del centro storico».

