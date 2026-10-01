È nuovamente attivo a Villaurbana lo sportello gratuito di “Facilitazione Digitale”. Il servizio sarà disponibile per tutti i cittadini che ne avranno necessità. Sarà presente un operatore che aiuterà gli utenti nell’utilizzo dei servizi digitali.

I punti sono inseriti all’interno del progetto denominato “Rete dei servizi di facilitazione digitale”. Nello specifico, l’aiuto digitale riguarderà i servizi come SPID (attivazione, recupero credenziali, gestione app), INPS (bonus, NASpI, assegno unico, estratti contributivi), Agenzia delle Entrate (codici fiscali, F24, visure), Poste Italiane, (tracciamenti, prenotazioni, BancoPosta, PostePay), Bonus e bandi (regionali e nazionali), PEC (attivazione e configurazione), CUP (prenotazione e gestione visite), App IO, PagoPA, ANPR, CIE elettronica, Abbanoa (bollette, volture, autoletture) e altri servizi.

Lo sportello di Facilitazione Digitale di Villaurbana sarà aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13, e il mercoledì dalle 15.35 alle 18.30, negli spazi ricavati nella sede comunale.

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