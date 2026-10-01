Giornata di sensibilizzazione per la cura e l’attenzione verso l’ambiente sabato ad Allai. In questa data sarà infatti proposta, su iniziativa di Legambiente, la manifestazione ''Puliamo Allai'' . Un momento per dare una mano concreta nella pulizia del territorio comunale e per fronteggiare fenomeni di abbandono dei rifiuti.

Sarà una giornata di condivisione e riflessione per rendere il piccolo paesino sempre più accogliente e curato. Sabato l’appuntamento è per le 8,30 di fronte alla sede del Municipio in Via Ponte Nuovo. Nei giorni scorsi il Comune ha aperto le domande di adesione all’iniziativa che si spera abbia una partecipazione numerosa.

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