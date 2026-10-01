Villa Sant’Antonio, via libera al “Giardino del futuro”La giunta sblocca le risorse per il nuovo spazio verde a Is Argiolas
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La giunta comunale di Villa Sant’Antonio a approvato il progetto esecutivo (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) per la sistemazione dell’area retrostante gli impianti sportivi, in località Is Argiolas, dove nascerà il “Giardino del Futuro”.
L’intervento, dal valore complessivo di 30 mila euro, sarà finanziato con l’avanzo libero di amministrazione. Il progetto prevede la riqualificazione dell’area, compresa la realizzazione di un camminamento e delle opere necessarie alla sistemazione dello spazio.
Con l’approvazione del progetto esecutivo, il Comune potrà ora procedere con gli adempimenti necessari per l’affidamento dei lavori. La deliberazione, approvata all’unanimità il 25 settembre, è stata dichiarata immediatamente eseguibile.