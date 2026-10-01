Appuntamento sabato 3 ottobre nella cittadina del Guilcier. Grazie all’iniziativa messa in campo dall’Associazione per Antonio Gramsci, a Ghilarza arriverà il giornalista e saggista Gad Lerner che sarà protagonista, a partire dalle 21 all’auditorium comunale, dell’incontro “Il mondo di oggi: geopolitica, guerre e nuovi equilibri”.

Per l’occasione dialogherà con il giornalista geopolitico Matteo Meloni. Dall’associazione spiegano: «Sarà un dialogo sulla situazione geopolitica internazionale e sui profondi cambiamenti che stanno ridisegnando gli equilibri mondiali. Dalle guerre in corso alle tensioni tra le grandi potenze, dal ridefinirsi dei rapporti internazionali ai nuovi scenari del Medio Oriente, il confronto affronterà le principali questioni che attraversano il nostro presente».

E aggiungono: «Particolare attenzione sarà dedicata al genocidio palestinese e all’espansione dell’occupazione israeliana dopo gli attacchi del 7 ottobre, per riflettere sulle conseguenze della guerra e sulle fratture politiche e identitarie che continuano ad attraversare la regione. Lo sguardo si allargherà quindi al ruolo della comunità internazionale, al rapporto tra guerra e diritto internazionale e alle responsabilità e alle scelte dell’Europa e dell’Occidente, in un mondo segnato da nuove tensioni e da profondi mutamenti degli equilibri di potere». L’ingresso all’evento è gratuito fino a esaurimento posti.

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