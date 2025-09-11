A partire da lunedì 15 settembre, a Villaurbana, prenderà il via un nuovo servizio, attivato dal Comune e rivolto alla comunità, denominato “Punto Digitale Facile”.

L’iniziativa punta a promuovere una cittadinanza digitale attiva e a incentivare l’uso dei servizi online, facilitando il rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, grazie al supporto dei facilitatori digitali.

La sede del “Punto Digitale Facile” sarà negli spazi della Biblioteca comunale. La facilitatrice sarà a disposizione dell’utenza il martedì e giovedì mattina (dalle 9 alle 13) e dal lunedì al venerdì pomeriggio (dalle 15 alle 19). Sarà possibile recarsi presso il Punto digitale o contattare lo sportello via e-mail (indirizzo facilitazione.villaurbana@gmail.com).

