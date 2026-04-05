Anche per l’anno 2026 il Comune di Villaurbana aderisce al progetto “Famiglia che legge Smart”.

Il progetto "Famiglia che legge Smart" verrà rifinanziato con fondi di bilancio, con una somma di 1.600 euro e avrà una durata di 6 mesi. La finalità del progetto è quella di avvicinare alla lettura sin dalla tenerissima età e i più piccoli e sensibilizzare i neo-genitori sull’importanza della lettura.

Tra le iniziative previste all’interno del progetto, si svolgeranno delle attività con mamme e papà, laboratori di lettura a scuola e in biblioteca, incontri di formazione per i genitori ed eventi dedicati.

«Un progetto – afferma l’assessora Maddalena Spiga - al quale teniamo moltissimo e siamo felici di poter proseguire con nuovi appuntamenti che rappresentano ulteriori stimoli per aprire nuovi mondi, arricchire il pensiero dei più piccoli e far crescere nei genitori la consapevolezza dell'importanza della lettura sin dalla più tenera età».

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