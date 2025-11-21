Villaurbana, al via le richieste per l'assegnazione delle borse di studio agli studenti meritevoliIl bando è riferito all’anno scolastico 2024/2025
Il Comune di Villaurbana, nei giorni scorsi, ha pubblicato il bando per l’assegnazione delle borse di studio agli studenti meritevoli che hanno frequentato la classe terza della Secondaria di Primo grado e le classi dalla prima alla quinta della Secondaria di Secondo grado.
Il bando è riferito all’anno scolastico 2024/2025. Per quanto riguarda i ragazzi in uscita dalla terza media, la votazione finale non dovrà essere inferiore a 8 su 10; per i ragazzi dalla prima alla quarta che frequentano le Superiori il voto dovrà essere almeno del 7, senza debiti formativi; infine, per i diplomati la votazione dovrà essere non inferiore a 70 su 100.
In base alle domande che arriveranno agli uffici comunali, verranno stilate 3 differenti graduatorie. In base al merito, gli importi varieranno dai 130 ai 90 euro per i ragazzi in uscita dalla Terza Media, dai 200 ai 100 euro per i ragazzi dalla prima alla quarta delle superiori, e per diplomati dai 300 ai 150 euro. Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il 10 dicembre via e-mail all’indirizzo info@comune.villaurbana.or.it, via posta o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune.