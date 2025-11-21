Il Comune di Villaurbana, nei giorni scorsi, ha pubblicato il bando per l’assegnazione delle borse di studio agli studenti meritevoli che hanno frequentato la classe terza della Secondaria di Primo grado e le classi dalla prima alla quinta della Secondaria di Secondo grado.

Il bando è riferito all’anno scolastico 2024/2025. Per quanto riguarda i ragazzi in uscita dalla terza media, la votazione finale non dovrà essere inferiore a 8 su 10; per i ragazzi dalla prima alla quarta che frequentano le Superiori il voto dovrà essere almeno del 7, senza debiti formativi; infine, per i diplomati la votazione dovrà essere non inferiore a 70 su 100.

In base alle domande che arriveranno agli uffici comunali, verranno stilate 3 differenti graduatorie. In base al merito, gli importi varieranno dai 130 ai 90 euro per i ragazzi in uscita dalla Terza Media, dai 200 ai 100 euro per i ragazzi dalla prima alla quarta delle superiori, e per diplomati dai 300 ai 150 euro. Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il 10 dicembre via e-mail all’indirizzo info@comune.villaurbana.or.it, via posta o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune.

