Dopo il grande successo ottenuto la scorsa estate, con centinaia di persone partecipanti all'evento, si ripeterà anche quest’anno, a Villaurbana, l’appuntamento con “Aggiungi un posto a tavola – Cena Comunitaria”. Con l’organizzazione dell’amministrazione comunale, l’iniziativa si svolgerà il prossimo 1 agosto.

A questo proposito, su iniziativa della stessa amministrazione, è stata lanciata l’idea per decidere la location della seconda edizione. «Vorremmo – commenta il sindaco Paolo Pireddu - che uno dei vicinati del paese si candidasse per ospitare l’evento, così che i cittadini di Villaurbana ogni anno possano sentirsi ospiti di un vicinato diverso, che provvede all’accoglienza, all’allestimento e all’organizzazione della serata in collaborazione con l’amministrazione».

Le candidature per ospitare l’evento verranno poi proposte pubblicamente e la selezione finale avverrà tramite un sondaggio pubblico su Facebook, al quale si potrà partecipare e dare liberamente il proprio voto.

