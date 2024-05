Nella prospettiva dello sviluppo economico del paese, a Villaurbana sono stati assegnati finanziamenti a fondo perduto a 10 realtà imprenditoriali presenti nel paese.

Un intervento, inserito all’interno del “Bando Borghi” (che prevede una somma di massimo 75 mila euro, a fondo perduto) dedicato a nuove realtà imprenditoriali o già esistenti che attivassero una sede operativa nel territorio di Villaurbana. Il settore è quello dei servizi turistici e di valorizzazione delle risorse del territorio, compreso il comparto agroalimentare.

Un progetto voluto dall'amministrazione comunale guidata da Paolo Pireddu, che ha ricevuto 1,6 milioni di euro per la rigenerazione rustica e culturale del borgo, più ulteriori 740mila euro per le aziende.

«La nascita di questi progetti aziendali in sinergia con il progetto di sviluppo tracciato dall'amministrazione – commenta il sindaco Pireddu - sarà il volano di sviluppo della nostra comunità per i prossimi 20 anni. Se la comunità saprà cogliere questa grande opportunità, Villaurbana potrà diventare una meta ricercata per il turismo di nicchia che cerca la genuinità e la tipicità».

