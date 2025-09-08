Terzo e ultimo appuntamento a Villa Verde con la rassegna letteraria “Parole nel Bosco”, l’iniziativa giunta alla quinta edizione curata dalla biblioteca comunale “Antoni Cuccu” in collaborazione con l’associazione “Bàini2.0”.

Come da abitudine consolidata, sarà la suggestiva location del bosco di “Mitza Margiani” ad accogliere gli appassionati della lettura. Venerdì 12 settembre, alle 17.30, appuntamento con Maurizio Onnis e il suo romanzo “Il Candidato”, edito da Catartica. Dialogherà con l’autore Raffaele Pilloni.

Un libro che racconta del buono e del cattivo presenti nella gente e nella società di Sardegna, di come sia facile arrendersi e di come sia difficile ma necessario lottare per difendersi.

