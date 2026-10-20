Scade il 15 gennaio 2027 il termine per rendicontare le spese sostenute nel 2026 con l’Indennità regionale fibromialgia. Il rimborso riguarda le prestazioni e gli acquisti non coperti dal Servizio sanitario regionale.

Tra le spese ammesse figurano assistenza domiciliare, servizi socioassistenziali, attività fisica adattata, fisioterapia, riabilitazione e cure termali. Si possono rendicontare anche farmaci prescritti e da banco non garantiti dal servizio pubblico, integratori, prodotti parafarmaceutici e omeopatici, alimenti senza glutine a scopo terapeutico, ausili e dispositivi utili alla gestione della patologia.

Sono comprese inoltre visite specialistiche, accertamenti diagnostici e test epigenetici legati alla diagnosi o al monitoraggio della fibromialgia. Ammesse, su indicazione medica, anche prestazioni complementari come agopuntura e fitoterapia. Per i servizi di consulenza e assistenza amministrativa finalizzati alla rendicontazione il rimborso non può superare gli 80 euro.

A Oristano i documenti possono essere consegnati all’Ufficio Protocollo del Comune, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì anche dalle 15.30 alle 17.30, oppure inviati a protocollo@comune.oristano.it. La documentazione va trasmessa in un unico invio e le spese devono riferirsi al beneficiario, riportandone il codice fiscale. L’eventuale mancata erogazione di una prestazione da parte del servizio pubblico può essere attestata con una dichiarazione sostitutiva, indicando le ragioni dell’impossibilità di usufruirne.

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