Da cinque mesi, dicono, non ricevono i pocket money. Non hanno acqua calda, né assistenza sanitaria. E anche la corrente elettrica va e viene.

Hanno deciso di protestare davanti alla Prefettura di Oristano oltre 40 migranti ospiti del centro di accoglienza straordinaria di Cabras: una struttura nella quale, secondo quanto denunciato dagli ospiti, mancherebbero le basilari condizioni di sopravvivenza.

Il gruppo di stranieri ha raggiunto il capoluogo a piedi: intorno agli uffici della Prefettura si sono subito schierati agenti di polizia e carabinieri in assetto antisommossa, ma non si sono registrate tensioni.

Due rappresentanti dei migranti sono stati ascoltati dai funzionari: chiedono migliori condizioni nel centro.

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